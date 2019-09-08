На одном из участков в Крыму хотят отменить результаты голосования
На участке № 815 в Красногвардейском районе могут отменить результаты голосования из-за попытки вброса со стороны председателя.
Как рассказал во время брифинга в ЦИК глава избиркома Крыма Михаил Малышев, один из наблюдателей предоставил видеозапись, где председатель участковой комиссии попытался сделать вброс бюллетеней. По состоянию на 20.00 там проголосовали 939 избирателей из 2108-ми.
Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что придется отменить результаты голосования на участке.
- Вам решительности не занимать, - отметил он.
Также Булаев подчеркнул, что нужно разобраться в ситуации и принять правовое решение касательно участников вброса. Возможно - даже возбудить уголовное дело.
- Отменяем, - заключила председатель ЦИК Элла Памфилова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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