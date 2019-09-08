2019-09-08T23:50:15+03:00
Политика

На одном из участков в Крыму хотят отменить результаты голосования

Председателя комиссии подозревают в попытке вброса
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Наблюдатель зафиксировал нарушение на выборах 2019 в КрымуНаблюдатель зафиксировал нарушение на выборах 2019 в КрымуФото: Анастасия ЖУКОВА
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На участке № 815 в Красногвардейском районе могут отменить результаты голосования из-за попытки вброса со стороны председателя.

Как рассказал во время брифинга в ЦИК глава избиркома Крыма Михаил Малышев, один из наблюдателей предоставил видеозапись, где председатель участковой комиссии попытался сделать вброс бюллетеней. По состоянию на 20.00 там проголосовали 939 избирателей из 2108-ми.

Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что придется отменить результаты голосования на участке.

- Вам решительности не занимать, - отметил он.

Также Булаев подчеркнул, что нужно разобраться в ситуации и принять правовое решение касательно участников вброса. Возможно - даже возбудить уголовное дело.

- Отменяем, - заключила председатель ЦИК Элла Памфилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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