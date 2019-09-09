Погода в Крыму на 9 сентября: сухо и тепло до +27
9 сентября, на Крымском полуострове вполне комфортный понедельник.
- В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 25…27º.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
На Южном берегу Крыма малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.
Черное море теплое: в Феодосии 24°, Алуште 23°, Ялте 24°, Севастополе 22…24°, Евпатории 23°.
ИСТОЧНИК KP.RU