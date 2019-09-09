Погода в Крыму на 9 сентября: сухо и тепло до +27

СЕГОДНЯ 07:49 2019-09-09T07:59:52+03:00

Морская вода у берегов Евпатории +23. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На полуострове ветреный день

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9 сентября, на Крымском полуострове вполне комфортный понедельник.

- В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 25…27º.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

Черное море теплое: в Феодосии 24°, Алуште 23°, Ялте 24°, Севастополе 22…24°, Евпатории 23°.

ИСТОЧНИК KP.RU