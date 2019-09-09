В Симферополе 9 сентября частично отключат свет на 14 улицах
9 сентября, в понедельник, в столице Республики Крым энергетики частично отключат свет на 14 улицах и проспекте Победы, где электричества не будет с восьми утра до пяти вечера.
И так, где в Симферополе пропадет электричество:
улица Кечкеметская, 170-178 (чет), 184б, 196, 198, 131;
улица Сельвинского, 91;
улица Николаевская, 1а, 4;
улица Парниковая, 1-16;
улица Новосергеевская, 58;
улица Северная, 1, 3-12;
улица Трудовая, 1-13;
улица Ковыльная, 3,5, 5а;
улица Пасечная, 1-12;
улица Сотовая, 1-12;
улица Счастливая, 1-11, 13-17 (нечет);
улица 51 Армии, 2-18 (чет), 3-11 (нечет);
улица Грибоедова, 34, 56-66 (чет), 35, 35а, 60а;
проспект Победы, 39-51 (нечет);
улица Скрипниченко, 16-30/13 (чет), 3-15/26 (нечет)
ИСТОЧНИК KP.RU