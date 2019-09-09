2019-09-09T08:16:11+03:00
Общество

В Симферополе 9 сентября частично отключат свет на 14 улицах

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Света не будет целый день.Света не будет целый день.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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9 сентября, в понедельник, в столице Республики Крым энергетики частично отключат свет на 14 улицах и проспекте Победы, где электричества не будет с восьми утра до пяти вечера.

И так, где в Симферополе пропадет электричество:

улица Кечкеметская, 170-178 (чет), 184б, 196, 198, 131;

улица Сельвинского, 91;

улица Николаевская, 1а, 4;

улица Парниковая, 1-16;

улица Новосергеевская, 58;

улица Северная, 1, 3-12;

улица Трудовая, 1-13;

улица Ковыльная, 3,5, 5а;

улица Пасечная, 1-12;

улица Сотовая, 1-12;

улица Счастливая, 1-11, 13-17 (нечет);

улица 51 Армии, 2-18 (чет), 3-11 (нечет);

улица Грибоедова, 34, 56-66 (чет), 35, 35а, 60а;

проспект Победы, 39-51 (нечет);

улица Скрипниченко, 16-30/13 (чет), 3-15/26 (нечет)

ИСТОЧНИК KP.RU

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