2019-09-09T09:54:17+03:00
Общество

На выборах в Госсовет Крыма партия «Единая Россия» набрала 54 % голосов

Такие данные по подсчетам 68 % бюллетеней
Александра КОРШУНОВА
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Второе место занимает ЛДПРВторое место занимает ЛДПРФото: София ЯКУБОВА
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Партия «Единая Россия» по подсчетам примерно 68 процентов бюллетеней набирает больше 50 процентов голосов. Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

КОНКРЕТНО

Первое место занимает «Единая Россия» - 54,1%;

Второе ЛДПР - 17,1%;

Третье место у КПРФ - 8,1%;

Четвертое место занимает «Справедливая Россия» - 4,1% голосов.

После этого идут «Коммунисты России» с 4 процентами, далее - «Партия Пенсионеров» - 3,6%, «Родина» - 2 процента, а «Патриоты России» - 0,87 процента.

Напомним, 8 сентября в Крыму прошли выборы депутатов второго созыва в Госсовета РК. Кроме этого, жители голосовали за членов городских и сельских советов.

Также прошлы выборы и в Законодательное собрание в Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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