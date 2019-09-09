На выборах в Госсовет Крыма партия «Единая Россия» набрала 54 % голосов
Партия «Единая Россия» по подсчетам примерно 68 процентов бюллетеней набирает больше 50 процентов голосов. Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
КОНКРЕТНО
Первое место занимает «Единая Россия» - 54,1%;
Второе ЛДПР - 17,1%;
Третье место у КПРФ - 8,1%;
Четвертое место занимает «Справедливая Россия» - 4,1% голосов.
После этого идут «Коммунисты России» с 4 процентами, далее - «Партия Пенсионеров» - 3,6%, «Родина» - 2 процента, а «Патриоты России» - 0,87 процента.
Напомним, 8 сентября в Крыму прошли выборы депутатов второго созыва в Госсовета РК. Кроме этого, жители голосовали за членов городских и сельских советов.
Также прошлы выборы и в Законодательное собрание в Севастополе.
ИСТОЧНИК KP.RU