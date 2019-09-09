2019-09-09T11:55:10+03:00
Общество

В Симферополе заканчивается ремонт улицы Старозенитная

Работы на объекте стартовали в августе
Александра КОРШУНОВА
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Сейчас в городе проводятся масштабные ремотные работыСейчас в городе проводятся масштабные ремотные работыФото: "КП" Архив
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До конца сентября в Симферополе завершится ремонт одной из транспортной артерий города - улицы Старозенитной. Но, как рассказал «КП-Крым» начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети ДГХ администрации крымской столицы Анатолий Тараненко, работы будут закончены гораздо раньше.

- Объект в стадии завершения, но по контракту у нас работы должны закончиться до конца этого месяца. В среднем ежедневно на объекте работают до 20 человек и около 10 единиц техники. Это катки и самосвалы, - уточнил Тараненко.

Ремонт Старозенитной проводится за счет Дорожного фонда. А работы на объекте стартовали в конце августа.

На улице уже уложен выравнивающий слой, установлены бортовые камни и сделаны тротуары.

- Осталось только уложить верхний слой. Также будет нанесена разметка, - уточнил Тараненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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