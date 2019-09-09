В Симферополе заканчивается ремонт улицы Старозенитная

9 Сент. 11:10 2019-09-09T11:55:10+03:00

Сейчас в городе проводятся масштабные ремотные работы Фото: "КП" Архив

Работы на объекте стартовали в августе

Изменить размер текста: A A

До конца сентября в Симферополе завершится ремонт одной из транспортной артерий города - улицы Старозенитной. Но, как рассказал «КП-Крым» начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети ДГХ администрации крымской столицы Анатолий Тараненко, работы будут закончены гораздо раньше.

- Объект в стадии завершения, но по контракту у нас работы должны закончиться до конца этого месяца. В среднем ежедневно на объекте работают до 20 человек и около 10 единиц техники. Это катки и самосвалы, - уточнил Тараненко.

Ремонт Старозенитной проводится за счет Дорожного фонда. А работы на объекте стартовали в конце августа.

На улице уже уложен выравнивающий слой, установлены бортовые камни и сделаны тротуары.

- Осталось только уложить верхний слой. Также будет нанесена разметка, - уточнил Тараненко.

ИСТОЧНИК KP.RU