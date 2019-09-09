2019-09-09T13:19:20+03:00
Общество

На крымской трассе «Таврида» закрыли две полосы

Ограничение ввели от автоподхода к Крымскому мосту
Александра КОРШУНОВА
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Четырехполосное движение откроют в 2020 годуЧетырехполосное движение откроют в 2020 годуФото: "КП" Архив
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В Крыму от автоподхода к мосту через Керченский пролив и до Багеровской развязки закрыли две полосы. Это нужно для того, чтобы продолжать строительные работы.

- Ранее мы открывали на этом участке 4 полосы. Это было сделано для удобства жителей и туристов, которые приезжают на полуостров по Крымскому мосту. Теперь, когда высокий курортный сезон закончился, мы снова вернули двухполосное движение. Это необходимо для продолжения строительных работ, - рассказали «КП-Крым» в пресс-службе АО «ВАД».

Движение на этом участке дороги для водителей не изменилось. Четыре полосы движения для автомобилистов будут открыты в 2020 году.

Напомним, в мае на федеральной трассе начался монтаж пешеходных переходов. Их ввести в эксплуатацию также планируют в следующем году после полноценного открытия дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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