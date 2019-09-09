В Севастополе рассказали об итогах выборов в Законодательное собрание

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-09T14:56:04+03:00

Уже обработали 100 процентов бюллетеней

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Стало известно о результатах выборов в Законодательное собрание Севастополя. Центризбирком уже обнародовали итоги выборов, обработано 100 процентов бюллетеней.

Первое место заняла партия «Единая Россия» - 38,5 процента, пишет «Крымская газета».

Второе место заняла КПФР, у нее 18,7 % голосов. На третьем месте расположилась ЛДПР -18,5 %.

«Справедливая Россия» набрала 8,7%, а за «Партию пенсионеров за социальную справедливость» проголосовали 6,8 % избирателей.

Кстати, на выборах в Госсовет Крыма партия «Единая Россия» набрала 54 процента голосов. Такие данные опубликованы после обработки 68 процентов бюллетеней.

Напомним, 8 сентября в Крыму прошли выборы депутатов второго созыва в Госсовет РК. Кроме этого, жители голосовали за членов городских и сельских советов.

ИСТОЧНИК KP.RU