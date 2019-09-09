2019-09-09T14:20:55+03:00
Общество

На набережной Симферополя начали устанавливать уличные фонари

Работы планируется завершить до 25 сентября
Александра КОРШУНОВА
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Также продолжаются работы по укладке тротуарной плитки. Фото: пресс-служба администрации СимферополяТакже продолжаются работы по укладке тротуарной плитки. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе на набережной реки Салгир начался монтаж уличного освещения. Там уже установили 135 светильников на двух участках.

Работы начались на прошлой неделе, а завершить их хотят до 25 сентября.

- Каждый день рабочие подключают 35 фонарей. Также в рамках капитального ремонта продолжаются работы по укладке тротуарной плитки, покраске бетонных плит русла, а также монтажу чугунного ограждения, - рассказал генеральный директор ООО «Асгард» Игорь Анацкий.

Напомним, на набережной уложили уже почти половину новой тротуарной плитки. Также в ускоренном темпе завершаются работы по установке ограждения на участке от улицы Шмидта до улицы Киевской и вдоль Малого Салгира вдоль Гагаринского парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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