Под Судаком столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-09T15:07:13+03:00

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На трассе Алушта-Феодосия, недалеко от села Морское, произошла авария. Там столкнулись две легковушки - «Мицубиси Ланцер» и «Тойота Версо».

В результате аварии есть пострадавшие.

Для оказания помощи немедленно выехали спасатели.

Оказалось, что в результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Тойота Версо». На месте спасатели оказали ему медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

- Сотрудники МЧС также оградили рабочую зону сигнальной лентой и обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В МЧС просят водителей соблюдать необходимые меры безопасности и соблюдать правила дорожного движения. На дорогах нужно быть осторожными и следить за установленными знаками.

Если авария все-таки произошла, то звоните «101», а в Симферополе - «112».

ИСТОЧНИК KP.RU