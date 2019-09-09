Под Судаком столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие
На трассе Алушта-Феодосия, недалеко от села Морское, произошла авария. Там столкнулись две легковушки - «Мицубиси Ланцер» и «Тойота Версо».
В результате аварии есть пострадавшие.
Для оказания помощи немедленно выехали спасатели.
Оказалось, что в результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Тойота Версо». На месте спасатели оказали ему медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
- Сотрудники МЧС также оградили рабочую зону сигнальной лентой и обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В МЧС просят водителей соблюдать необходимые меры безопасности и соблюдать правила дорожного движения. На дорогах нужно быть осторожными и следить за установленными знаками.
Если авария все-таки произошла, то звоните «101», а в Симферополе - «112».
ИСТОЧНИК KP.RU