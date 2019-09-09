В Судаке заключили под стражу капитана затонувшего катера «Камелот»
В Крыму отправили в СИЗО капитана затонувшего катера «Камелот».
- Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - сообщает пресс-служба Судакского городского суда Республики Крым.
Местного жителя обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, которое по неосторожности привело к смерти человека.
По ч. 2 ст. 263 УК РФ ему грозит лишение свободы до пяти лет.
Напоминаем, что 5 августа, в окрестностях Судака перевернулся и затонул катер с 12 туристами на борту. Одна из отдыхающих, приехавшая из Ростовской области, погибла: тело 60-летней женщины нашли спустя сутки.
Следком Крыма возбудил уголовное дело по ЧП, судоводителя задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU