2019-09-09T17:39:57+03:00
Происшествия

В Судаке заключили под стражу капитана затонувшего катера «Камелот»

Во время морской прогулки судно перевернулось и погиб человек
Галина КОВАЛЕНКО
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ЧП случилось у побережья Судака. Фото: ГУ МЧС России по РКЧП случилось у побережья Судака. Фото: ГУ МЧС России по РК
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В Крыму отправили в СИЗО капитана затонувшего катера «Камелот».

- Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - сообщает пресс-служба Судакского городского суда Республики Крым.

Местного жителя обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, которое по неосторожности привело к смерти человека.

По ч. 2 ст. 263 УК РФ ему грозит лишение свободы до пяти лет.

Напоминаем, что 5 августа, в окрестностях Судака перевернулся и затонул катер с 12 туристами на борту. Одна из отдыхающих, приехавшая из Ростовской области, погибла: тело 60-летней женщины нашли спустя сутки.

Следком Крыма возбудил уголовное дело по ЧП, судоводителя задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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