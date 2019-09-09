На трассе «Таврида» КамАЗ столкнулся с легковушкой

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-09T17:44:17+03:00

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В Ленинском районе Крыма, на трассе «Таврида» произошла авария с участием двух автомобилей. Там легковушка столкнулась с грузовиком.

Спасатели, которые прибыли на место ДТП, выяснили, что в аварии участвовал КамАЗ и автомобиль «Черри». В результате пострадал водитель легковушки.

Но деблокация пострадавшего не потребовалась.

- Спасатели оградили место происшествия сигнальными конусами и обеспечили пожарную безопасность, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе крымского главка МЧС.

Напомним, в районе Судака также произошла авария, но там столкнулись два легковых автомобиля. Пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь на месте. Госпитализация мужчине не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU