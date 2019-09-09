В Севастополе умер участник обороны города-героя Владимир Болгари

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-09T17:49:43+03:00

Ему было 93 года. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Севастополя

Ему было 15 лет, когда он помогал оборонять город

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В ночь на 9 сентября умер участник обороны Крыма и Севастополя капитан первого ранга в отставке Владимир Петрович Болгари. Ветерану было 93 года.

Как пишет ForPost, когда началась война, Владимир только закончил седьмой класс. В 15 лет он уже ушел помогать оборонять город.

А в 1943 году он ушел добровольцем на фронт.

Он участвовал в освобождении Севастополя, Феодосии, Ялты, был в составе зенитного артиллерийского дивизиона. После войны Болгари остался служить на Черноморском флоте.

Он командовал артиллерией сторожевых кораблей, а также участвовал в испытаниях крылатых ракет и сопровождал авианосцы. После окончания службы он работал в бюро путешествий и экскурсий города-героя.

Владимир Болгари награжден орденом Великой Отечественной войны «За мужество» и 28 медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU