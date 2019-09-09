2019-09-09T18:45:58+03:00
Политика

Вбросы и ошибка врачей: Результаты выборов на трех участках в Крыму признают недействительными

На двух участках уже работает Следком
Анастасия ЖУКОВА
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Отмена не повлияет на общий итог голосованияОтмена не повлияет на общий итог голосованияФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму на трех участках отменят результаты голосования на минувших выборах из-за нарушений.

Так, уже принято решение по участковой избирательной комиссии в Симферополе, которая располагалась в госпитале ветеранов войны.

Там по ошибке пациентам выдали не те бюллетени: вместо республиканских списков в Госсовет РК граждане поставили отметки на бюллетенях с городскими списками Симферополя. Вот только большинство избирателей из госпиталя жителями крымской столицы не являются, а значит - голосовать на выборах в горсовет не имеют права.

- Доктора ошиблись, объяснения получены, но что делать, - отметил глава крымского избиркома Михаил Малышев.

Кроме того, в настоящее время оформляет документы для отмены итогов голосования теризбирком Раздольненского района, где на одном из участков наблюдатель заснял попытку вброса со стороны председателя. Следком уже изъял с участка протоколы и бюллетени.

В ближайшее время планируется принять аналогичное решение и по участку в Красногвардейском районе, где вброс зафиксировали камеры наблюдения.

- Там тоже есть основания не доверять результатам. Факт уже налицо согласно записи на видеорегистраторе. Есть все основания, полагать что там имел место вброс. Следственный комитет пусть даст свою оценку, а в полномочиях ТИК - отменить выборы на данном участке, - отметил Малышев.

Глава избиркома подчеркнул, что отмена итогов голосования на этих трех участках не повлияет на общие результаты выборов в Госсовет Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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