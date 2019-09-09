Вбросы и ошибка врачей: Результаты выборов на трех участках в Крыму признают недействительными
В Крыму на трех участках отменят результаты голосования на минувших выборах из-за нарушений.
Так, уже принято решение по участковой избирательной комиссии в Симферополе, которая располагалась в госпитале ветеранов войны.
Там по ошибке пациентам выдали не те бюллетени: вместо республиканских списков в Госсовет РК граждане поставили отметки на бюллетенях с городскими списками Симферополя. Вот только большинство избирателей из госпиталя жителями крымской столицы не являются, а значит - голосовать на выборах в горсовет не имеют права.
- Доктора ошиблись, объяснения получены, но что делать, - отметил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
Кроме того, в настоящее время оформляет документы для отмены итогов голосования теризбирком Раздольненского района, где на одном из участков наблюдатель заснял попытку вброса со стороны председателя. Следком уже изъял с участка протоколы и бюллетени.
В ближайшее время планируется принять аналогичное решение и по участку в Красногвардейском районе, где вброс зафиксировали камеры наблюдения.
- Там тоже есть основания не доверять результатам. Факт уже налицо согласно записи на видеорегистраторе. Есть все основания, полагать что там имел место вброс. Следственный комитет пусть даст свою оценку, а в полномочиях ТИК - отменить выборы на данном участке, - отметил Малышев.
Глава избиркома подчеркнул, что отмена итогов голосования на этих трех участках не повлияет на общие результаты выборов в Госсовет Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU
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