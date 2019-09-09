На Украине обвинили в госизмене сотрудников избиркома Республики Крым
Киев сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы избиркома Республики Крым Михаила Малышева и его помощницы. Их подозревают в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.
На сайте прокуратуры Украины констатировали факт, что 8 сентября, на территории полуострова прошли выборы депутатов Государственного совета Республики Крым и местных советов. Но Киев не признает вхождение полуострова в состав России и считает, что выборы в Крыму проходят незаконно.
- В настоящее время организатору и его заместителю сообщено о подозрении. В ближайшее время обвинительный акт в отношении председателя «Избирательной комиссии Республики Крым» будет направлен в суд, - сообщает прокуратура Украины.
Помощница Малышева попала в поле зрение прокуратуры, потому что надзорный орган считает, что у нее есть паспорт Украины.
Напоминаем, что Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации по итогами народного референдума в 2014 году: подавляющая часть избирателей проголосовала за воссоединение с Россией.
ИСТОЧНИК KP.RU