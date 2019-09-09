На Украине обвинили в госизмене сотрудников избиркома Республики Крым

СЕГОДНЯ 18:57 2019-09-09T19:03:58+03:00

В незалежной завели уголовные дела на руководителя и его помощницу

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Киев сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы избиркома Республики Крым Михаила Малышева и его помощницы. Их подозревают в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

На сайте прокуратуры Украины констатировали факт, что 8 сентября, на территории полуострова прошли выборы депутатов Государственного совета Республики Крым и местных советов. Но Киев не признает вхождение полуострова в состав России и считает, что выборы в Крыму проходят незаконно.

- В настоящее время организатору и его заместителю сообщено о подозрении. В ближайшее время обвинительный акт в отношении председателя «Избирательной комиссии Республики Крым» будет направлен в суд, - сообщает прокуратура Украины.

Помощница Малышева попала в поле зрение прокуратуры, потому что надзорный орган считает, что у нее есть паспорт Украины.

Напоминаем, что Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации по итогами народного референдума в 2014 году: подавляющая часть избирателей проголосовала за воссоединение с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU