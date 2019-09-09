Председатель избиркома Крыма - Киеву: Я готов получить вознаграждение за розыск самого себя!

СЕГОДНЯ 19:06 2019-09-09T19:06:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев снова публично посмеялся над украинской прокуратурой, которая объявила его в розыск прямо в канун крымских выборов.

- Объявили вознаграждение, чтобы определить мое местонахождение. Я бы мог поучаствовать! Подсказать! – заявил Малышев.

Он подчеркнул, что не сильно расстроился, узнав о том, что на Украине его обвиняют в «госизмене» и «посягательстве на территориальную целостность» незалежной.

- Вот только руки дошли почитать, что они там пишут про меня, работы было много. Вы знаете, в следствии есть такое понятие (а я имел отношение к адвокатуре) «работа на корзину». Вот сейчас украинская прокуратура работает на корзину. Они прекрасно понимают, что все документы, которые у них рождаются, будут отправлены в эту корзину, - сказал глава крымского избиркома.

Напомним, жители Крыма 8 сентября выбрали депутатов Государственного Совета республики.

ИСТОЧНИК KP.RU