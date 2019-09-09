2019-09-09T19:30:32+03:00
Общество

В Крыму вырос прожиточный минимум

На душу населения приходится 10 748 рублей
Галина КОВАЛЕНКО
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Прожиточный минимум повысился.Прожиточный минимум повысился.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Совет министров Республики Крым пересмотрел и установил размер прожиточного минимум в регионе за 2-ой квартал нынешнего года.

В документе прописаны такие цифры: в расчете на душу населения - 10 748 рублей.

Затем идет более подробная информация по разным группам:

- для трудоспособного населения - 11 512 рублей

- для пенсионеров – 8 843 рублей

- для детей – 11 225 рублей.

В 1-ом квартале 2019 года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составляла 10 309 рублей.

Для трудоспособных этот показатель равнялся 11 044 рублей, для людей на заслуженном отдыхе - 8 510 рублей, несовершеннолетних - 10 723 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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