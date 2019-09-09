В Крыму вырос прожиточный минимум
Совет министров Республики Крым пересмотрел и установил размер прожиточного минимум в регионе за 2-ой квартал нынешнего года.
В документе прописаны такие цифры: в расчете на душу населения - 10 748 рублей.
Затем идет более подробная информация по разным группам:
- для трудоспособного населения - 11 512 рублей
- для пенсионеров – 8 843 рублей
- для детей – 11 225 рублей.
В 1-ом квартале 2019 года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составляла 10 309 рублей.
Для трудоспособных этот показатель равнялся 11 044 рублей, для людей на заслуженном отдыхе - 8 510 рублей, несовершеннолетних - 10 723 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU