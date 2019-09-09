В Крыму соцвыплаты выросли почти на 240 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 20:26 2019-09-09T20:40:26+03:00

Всего в бюджете на эти цели предусмотрено свыше 7 миллиардов рублей

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Минфин Республики Крым сообщил, что соцвыплаты в этом году, если сравнивать с таким же периодом в минувшем, выросли почти на 240 миллионов рублей.

- По итогам восьми месяцев прошлого года сумма таких выплат составляла 6,8 миллиарда рублей, то в этом году уже преодолена отметка в 7 миллиардов, - отмечает пресс-служба Министерства финансов Республики Крым.

Например, на ежемесячную выплату, по рождению третьего ребенка или последующих детей до 3 лет выделено 789,5 миллионов рублей, что два раза больше, чем в прошлом году.

На детские пособие, которые выплачиваются на первого ребенка, потрачено 527,5 миллионов рублей, то есть почти в 5 раз больше, чем раньше.

На пособия по безработице ушло 257,2 миллионов рублей – рост в 1,9 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU