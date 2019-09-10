Погода в Крыму 10 сентября: Ветрено и без дождей
В Крыму 10 сентября по-прежнему сильный ветер, сохраняется штормовое предупреждение. Переменная облачность, осадков не ожидается.
- До конца рабочей недели благодаря влиянию юго-восточной периферии антициклона в Крыму сохранится сухая и ветреная погода. Умеренный северо-восточный ветер местами будет усиливаться до штормовых значений 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, на побережье +18…+23; днем +24…+29, в горах +17…+22, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.
Море все еще теплое: вода в Черноморском и Севастополе +21, в Керченском проливе и Азовском море +22, в Феодосии, Алуште, Ялте и Евпатории +23 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU