2019-09-10T08:18:10+03:00
Общество

Погода в Крыму 10 сентября: Ветрено и без дождей

Штормовое предупреждение сохраняется
Анастасия ЖУКОВА
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Осадков в Крыму не ожидаетсяОсадков в Крыму не ожидаетсяФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму 10 сентября по-прежнему сильный ветер, сохраняется штормовое предупреждение. Переменная облачность, осадков не ожидается.

- До конца рабочей недели благодаря влиянию юго-восточной периферии антициклона в Крыму сохранится сухая и ветреная погода. Умеренный северо-восточный ветер местами будет усиливаться до штормовых значений 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, на побережье +18…+23; днем +24…+29, в горах +17…+22, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

Море все еще теплое: вода в Черноморском и Севастополе +21, в Керченском проливе и Азовском море +22, в Феодосии, Алуште, Ялте и Евпатории +23 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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