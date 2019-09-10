2019-09-10T09:04:03+03:00
Общество

Ялта и Севастополь возглавили список популярных курортов на выходные осенью

Опередили даже Санкт-Петербург
Анастасия ЖУКОВА
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Море в Крыму по-прежнему теплое!Море в Крыму по-прежнему теплое!Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Ялта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных российских городов для поездок на выходные этой осенью.

Более того: Ялта возглавляет этот список, а город-герой Севастополь занимает почетное второе место, опережая северную столицу России - Санкт-Петербург. Рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В сентябре жилье в Ялте обойдется в среднем 2909 рублей, бронируют обычно на 2 ночи. В Севастополе подешевле - 2034,5 рублей за сутки.

Напомним, КП-Крым составила свой рейтинг мест, где можно расслабиться всей семьей в бархатный сезон в Крыму.

К сентябрю 2019 в Крыму уже отдохнули 5,8 миллиона туристов - на 11% больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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