Недалеко от Сапун-горы в Севастополе нашли склад боеприпасов
В Севастополе недалеко от Сапун-горы обследовали неразорвавшиеся боеприпасы Великой Отечественной войны. Об опасной находке сообщили члены поискового объединения.
Они проводили работы в том районе, где в годы войны находилась одна из ключевых позиций обороны города-героя.
В старом окопе взрывотехники обнаружили ящики с 62 гранатами и 72 запалами. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю
Специалисты группы ОМОН «опознали» находку как кассетную авиабомбу SD-2 немецкого производства. Сложность заключалась в том, что ее нельзя перемещать – при ударе или падении взрыв мог произойти в любое время. Поэтому росгвардейцы приняли решение обезвредить бомбу на месте.
- В старом окопе взрывотехники обнаружили ящики с 62 гранатами и 72 запалами к ним, а также неразорвавшийся 88-мм артиллерийский снаряд от немецкой противотанковой пушки, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Севастополю.
Сейчас решается вопрос об утилизации этих опасных предметов.
ИСТОЧНИК KP.RU