Недалеко от Сапун-горы в Севастополе нашли склад боеприпасов

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-10T09:44:50+03:00

Сейчас решается вопрос об их утилизации. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю

Их обнаружили члены поискового объединения и сразу вызвали спасателей [фото]

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В Севастополе недалеко от Сапун-горы обследовали неразорвавшиеся боеприпасы Великой Отечественной войны. Об опасной находке сообщили члены поискового объединения.

Они проводили работы в том районе, где в годы войны находилась одна из ключевых позиций обороны города-героя.

В старом окопе взрывотехники обнаружили ящики с 62 гранатами и 72 запалами. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю

Специалисты группы ОМОН «опознали» находку как кассетную авиабомбу SD-2 немецкого производства. Сложность заключалась в том, что ее нельзя перемещать – при ударе или падении взрыв мог произойти в любое время. Поэтому росгвардейцы приняли решение обезвредить бомбу на месте.

- В старом окопе взрывотехники обнаружили ящики с 62 гранатами и 72 запалами к ним, а также неразорвавшийся 88-мм артиллерийский снаряд от немецкой противотанковой пушки, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Севастополю.

Сейчас решается вопрос об утилизации этих опасных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU