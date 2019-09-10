У нелегальных перевозчиков Крыма отобрали полсотни машин

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-10T10:55:06+03:00

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Сотрудники полиции изъяли у нелегальных перевозчиков 4 автобусов и еще 48 легковушек. Этот транспорт они использовали для организации незаконных перевозок.

Всего с июля в Крыму сотрудники МВД выявили 875 фактов незаконной перевозки, составлено 779 административных материалов. А еще 96 по факту незаконной трудовой деятельности иностранцев на территории России.

- Сейчас уже принято решение о выдворении за пределы страны 6 из них. Все они привлечены к ответственности качестве нелегальных перевозчиков, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.

А транспорт, который забрали у нелегалов, помещен на спецстоянку.

Напомним, еще в июле глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что к ответственности нужно привлекать не только нелегалов, но должностных лиц, которые якобы не замечают нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU