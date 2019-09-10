В центре Симферополя началась укладка первого слоя асфальта

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-10T11:08:07+03:00

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На центральной улице Александра Невского в Симферополе продолжается укладка нового асфальта. Как рассказал представитель подрядчика Апет Акопян, уже завершена укладка тротуарной плитки до улицы Жуковского.

Сейчас на объекте работают 20 единиц техники, а еще 24 самосвала привлекаются по мере необходимости.

- Ливневая канализация уже сделана до улицы Жуковского. До Архивного спуска осталось совсем немного – около 60 метров, - добавил Акопян.

Замену труб канализации проводи предприятие «Вода Крыма». Им подрядчик предоставляет технику и рабочих.

Напомним, в крымской столице в ближайшее время закончатся работы на улице Старозенитной. то одна из главных транспортных артерий города - там проходит много транспортных и троллейбусных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU