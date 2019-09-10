В Крыму пропал отец украинского футболиста из сборной

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-10T11:35:01+03:00

43-летний мужчина уже месяц не выходит на связь с родными

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В Крыму пропал 43-летний отец бывшего футболиста молодежной сборной Украины U-19 Максим Каплиенко. Об этом его сын Александр написал на своей странице в Instagram.

- Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович. Последний раз выходил на связь 10 августа 2019 года. Последний место нахождения в Симферополе - место его работы. Он уехал в Севастополь, но по истечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться. Позвонили ему на работу, напарник сказал ,что на работе его нет. Позвонили в Севастополь - там его тоже нет. На звонки не отвечает, - написал Александр Каплиенко.

Как рассказали родственники украинским СМИ, в Симферополе Максим Каплиенко работал в местном хостеле.

В базе данных людей, пропавших без вести, на сайте МВД по Республике Крыма мужчина не значится, в поисковый отряд "Лиза Алерт Крым" родственники тоже пока не обращались.

Сын пропавшего Александр Каплиенко - украинский футболист, начинал играть в 2014 году в запорожском «Металлурге», стал одним из основных игроков. Сейчас перешел в тбилисский «Динамо» из-за ликвидации родного клуба. Играл в молодежной сборной Украины U-19 с 2013 по 2015 год.

ИСТОЧНИК KP.RU