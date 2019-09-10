2019-09-10T12:11:17+03:00
Общество

На трассе Черноморское-Евпатория вспыхнул крупный пожар

Там загорелось поле
Александра КОРШУНОВА
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На место происшествия вызвали сотрудников МЧС. Фото: скриншот из видео/ВконтактеНа место происшествия вызвали сотрудников МЧС. Фото: скриншот из видео/Вконтакте
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Рано утром 10 сентября на трассе Черноморское-Евпатория вспыхнул пожар. Там дымилось и сильно горело несколько гектаров поля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Пользователи рассказали, что на место происшествия вызвали сотрудников МЧС, которые и тушили пожар.

- На место приехали, как минимум три машины, и ликвидация пожара заняла некоторое время. Территория пожара была очень большая. В первую очередь тушили огонь там, где он близко подходил к населенному пункту, - рассказала очевидец Елена.

Напомним, в Крыму на несколько дней объявили штормовое предупреждение. Дождей на полуострове не ожидается, будет тепло. Но вот ветер сильный - до 20-25 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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