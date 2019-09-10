В Судаке из моря достали труп мужчины
В районе пляжа «Медвежонок», недалеко от Судака, в акватории Черного моря нашли тело мужчины. Спасатели эвакуировали его тело на берег и передали сотрудникам МВД.
- С начала года произошло 73 происшествия на воде, погиб 51 человек, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.
ВАЖНО
Крымские спасатели просят жителей и гостей Крыма быть осторожными на воде и соблюдать необходимые меры безопасности:
- купайтесь только в разрешенных местах;
- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
- не отплывайте далеко от берега;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не подплывайте к проходящим судам, не заплывайте за буйки.
ИСТОЧНИК KP.RU