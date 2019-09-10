В Судаке из моря достали труп мужчины

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-10T12:46:34+03:00

Спасатели просят быть осторожными на воде Фото: Александра КОРШУНОВА

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В районе пляжа «Медвежонок», недалеко от Судака, в акватории Черного моря нашли тело мужчины. Спасатели эвакуировали его тело на берег и передали сотрудникам МВД.

- С начала года произошло 73 происшествия на воде, погиб 51 человек, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.

ВАЖНО

Крымские спасатели просят жителей и гостей Крыма быть осторожными на воде и соблюдать необходимые меры безопасности:

- купайтесь только в разрешенных местах;

- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;

- не отплывайте далеко от берега;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не ныряйте в незнакомых местах;

- не подплывайте к проходящим судам, не заплывайте за буйки.

ИСТОЧНИК KP.RU