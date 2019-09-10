В Крыму находится делегация из Америки

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-10T13:50:43+03:00

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Крым принимает общественную делегацию из Соединенных Штатов Америки.

- В составе группы инженеры, менеджеры и журналисты, - сообщили в пресс-службе КФУ.

Общественники из США, которых смело можно назвать народными дипломатами, решили собственными глазами увидеть, чем и как живет полуостров, оценить все достижения за последние пять лет.

Иностранцы побывали в стенах ведущего вуза полуострова – Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

На встрече прозвучал вопрос академической мобильности студентов.

- Отношения между США и Россией стали напряженнее, и российским студентам на сегодняшний день сложнее попасть в США, - поделился своими наблюдениями один из представителей делегации Кришен Мета. - Чем сложнее получить визы, тем сложнее проходит обмен студентами.

Представители КФУ рассказали гостям об истории вуза, его структуре и поделились интересными фактами.

- Мы получаем достоверную информацию в ходе нашего визита. Люди с радостью делятся с нами тем, что произошло в их жизни после референдума. Для нас очень важно изучить это наглядно, - отметил еще один представитель делегации Деннис Джон Ортблад.

Народные дипломаты из США не ограничивают свой визит только Симферополем, где находится КФУ. Они планируют посетить и другие города полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU