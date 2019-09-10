Санатории сети «Курорты Крыма» приняли участие в московской международной выставке по туризму

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-10T16:14:20+03:00

Южнобережные здравницы в этом году побили рекорды по количеству туристов

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В Москве проходит международная выставка «Отдых LEISURE 2019». С 10 по 12 сентября опытом в сфере туризма делятся не только представители российских компаний, но и участники из 41 страны мира, в том числе - Кубы, Чехии, Шри-Ланки.

Конечно, на выставке представлен и крымский стенд, так как полуостров – в составе регионов-лидеров по России в курортно-туристической отрасли.

Один из основных участников Крымского стенда - сеть отелей и санаториев «Курорты Крыма». Это южнобережные здравницы «Ай -Петри», «Дюльбер», «Мисхор», «Морской Прибой », а также новый уникальный бутик-отель «Дача Рахманинов 5*», который недавно открылся для туристов.

На протяжении всего летнего сезона загрузка санаториев была высокой - «Дюльбер», «Морской прибой» и «Ай-Петри» были заполнены до 100% и выше. Пик нагрузки пришелся на август – в этом месяце было больше всего отдыхающих.

- Мы регулярно участвуем в федеральных и международных мероприятиях такого формата и считаем, что достойно выглядим на фоне наших зарубежных коллег. К нам едут гости со всего мира и даже сегодня на стенде к нам подходили посетители и говорили, что были у нас этим летом, благодарили и вновь собираются к нам в следующем году. Кроме того, мы уже открыли в начале месяца раннее бронирование на сезон 2020 года с хорошей выгодой, - рассказал директор по связям с общественностью сети санаториев «Курорты Крыма» Антон Вертунцов.

По его словам, одно из главных достижений этого года - открытие пятизвездочного объекта «Дача. Рахманинов».

- Эксперты уже отметили отель как восходящую звезду комфортного отдыха на ЮБК, - добавил Вертунцов.

СПРАВКА «КП»

С июля 2018 года санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской Прибой» находятся под управлением ООО «УК «Визант Групп», которую возглавляет Денис Николаевич Козорез. Вместимость всех санаториев сети составляет более 2,3 тысячи человек («Ай-Петри» - 790, «Дюльбер» - 206, «Мисхор» - 1 181 и «Морской Прибой» - 164).

ИСТОЧНИК KP.RU