Санатории сети «Курорты Крыма» приняли участие в московской международной выставке по туризму
В Москве проходит международная выставка «Отдых LEISURE 2019». С 10 по 12 сентября опытом в сфере туризма делятся не только представители российских компаний, но и участники из 41 страны мира, в том числе - Кубы, Чехии, Шри-Ланки.
Конечно, на выставке представлен и крымский стенд, так как полуостров – в составе регионов-лидеров по России в курортно-туристической отрасли.
Один из основных участников Крымского стенда - сеть отелей и санаториев «Курорты Крыма». Это южнобережные здравницы «Ай -Петри», «Дюльбер», «Мисхор», «Морской Прибой », а также новый уникальный бутик-отель «Дача Рахманинов 5*», который недавно открылся для туристов.
На протяжении всего летнего сезона загрузка санаториев была высокой - «Дюльбер», «Морской прибой» и «Ай-Петри» были заполнены до 100% и выше. Пик нагрузки пришелся на август – в этом месяце было больше всего отдыхающих.
- Мы регулярно участвуем в федеральных и международных мероприятиях такого формата и считаем, что достойно выглядим на фоне наших зарубежных коллег. К нам едут гости со всего мира и даже сегодня на стенде к нам подходили посетители и говорили, что были у нас этим летом, благодарили и вновь собираются к нам в следующем году. Кроме того, мы уже открыли в начале месяца раннее бронирование на сезон 2020 года с хорошей выгодой, - рассказал директор по связям с общественностью сети санаториев «Курорты Крыма» Антон Вертунцов.
По его словам, одно из главных достижений этого года - открытие пятизвездочного объекта «Дача. Рахманинов».
- Эксперты уже отметили отель как восходящую звезду комфортного отдыха на ЮБК, - добавил Вертунцов.
СПРАВКА «КП»
С июля 2018 года санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской Прибой» находятся под управлением ООО «УК «Визант Групп», которую возглавляет Денис Николаевич Козорез. Вместимость всех санаториев сети составляет более 2,3 тысячи человек («Ай-Петри» - 790, «Дюльбер» - 206, «Мисхор» - 1 181 и «Морской Прибой» - 164).
ИСТОЧНИК KP.RU