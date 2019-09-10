2019-09-10T16:14:20+03:00
Общество

Санатории сети «Курорты Крыма» приняли участие в московской международной выставке по туризму

Южнобережные здравницы в этом году побили рекорды по количеству туристов
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Константин РодионовФото: Константин Родионов
Изменить размер текста:

В Москве проходит международная выставка «Отдых LEISURE 2019». С 10 по 12 сентября опытом в сфере туризма делятся не только представители российских компаний, но и участники из 41 страны мира, в том числе - Кубы, Чехии, Шри-Ланки.

Конечно, на выставке представлен и крымский стенд, так как полуостров – в составе регионов-лидеров по России в курортно-туристической отрасли.

Один из основных участников Крымского стенда - сеть отелей и санаториев «Курорты Крыма». Это южнобережные здравницы «Ай -Петри», «Дюльбер», «Мисхор», «Морской Прибой », а также новый уникальный бутик-отель «Дача Рахманинов 5*», который недавно открылся для туристов.

На протяжении всего летнего сезона загрузка санаториев была высокой - «Дюльбер», «Морской прибой» и «Ай-Петри» были заполнены до 100% и выше. Пик нагрузки пришелся на август – в этом месяце было больше всего отдыхающих.

- Мы регулярно участвуем в федеральных и международных мероприятиях такого формата и считаем, что достойно выглядим на фоне наших зарубежных коллег. К нам едут гости со всего мира и даже сегодня на стенде к нам подходили посетители и говорили, что были у нас этим летом, благодарили и вновь собираются к нам в следующем году. Кроме того, мы уже открыли в начале месяца раннее бронирование на сезон 2020 года с хорошей выгодой, - рассказал директор по связям с общественностью сети санаториев «Курорты Крыма» Антон Вертунцов.

По его словам, одно из главных достижений этого года - открытие пятизвездочного объекта «Дача. Рахманинов».

- Эксперты уже отметили отель как восходящую звезду комфортного отдыха на ЮБК, - добавил Вертунцов.

СПРАВКА «КП»

С июля 2018 года санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской Прибой» находятся под управлением ООО «УК «Визант Групп», которую возглавляет Денис Николаевич Козорез. Вместимость всех санаториев сети составляет более 2,3 тысячи человек («Ай-Петри» - 790, «Дюльбер» - 206, «Мисхор» - 1 181 и «Морской Прибой» - 164).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
78-летняя крымчанка перенесла тяжелую операцию на коленях, но все равно прошла скалолазную трассу
В МЧС Крыма предостерегли жителей и туристов от купания в море
Симферопольских «стихийщиков» оштрафовали на полтора миллиона рублей
На почве ревности: В Севастополе мужчина убил сожительницу в лесу
Школьники Симферополя вместо букетов учителям купили бинты и лекарства
Туристка из Казани стала 4-х миллионным пассажиром аэропорта «Симферополь»
Оставили «плешь»: В Симферополе дорожники насмешили соцсети, уложив асфальт вокруг иномарки
Чемпионом России впервые стал дзюдоист из Севастополя
За «минирование» вокзала в Симферополе мужчине грозит 5 лет тюрьмы
В Крыму находится делегация из Америки
Госсовет рассмотрит три кандидатуры на должность главы Крыма
В Судаке из моря достали труп мужчины
На трассе Черноморское-Евпатория вспыхнул крупный пожар
В Крыму пропал отец украинского футболиста из сборной
В центре Симферополя началась укладка первого слоя асфальта
У нелегальных перевозчиков Крыма отобрали полсотни машин
Недалеко от Сапун-горы в Севастополе нашли склад боеприпасов
Керченская паромная переправа за лето перевезла почти 5 тысяч пассажиров
Ялта и Севастополь возглавили список популярных курортов на выходные осенью
Погода в Крыму 10 сентября: Ветрено и без дождей