Оставили «плешь»: В Симферополе дорожники насмешили соцсети, уложив асфальт вокруг иномарки

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-10T16:27:17+03:00

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Серебристая иномарка, припаркованная в центре Симферополя, стала «звездой» местных соцсетей.

Автомобиль тихо-мирно стоял на улице Володарского, частично заехав на тротуар. Такой парковкой в старом городе никого не удивить: улочки узенькие, разъехаться трудно, так что водители стараются занимать как можно меньше проезжей части.

Улицу Володарского как раз ремонтировали. Дорожники не стали ждать, пока появится водитель припаркованного авто: асфальтоукладчик просто обошел легковушку, оставив под ней «плешь».

- Прекрасный пример работы чиновников мэрии, ГИБДД и всей остальной команды, отвечающей за порядок в Симферополе. Спасибо братцы, вы работали как могли! - удивляются пользователи социальных сетей, глядя на итоги работы дорожников.

Симферопольцы говорят, что «дырка» в асфальте на Володарского - не единственный «подарок» столице Крыма от креативных дорожников. Аналогичная брешь площадью примерно 3х10 метров осталась после ремонта на улице Амурской. Местные жители предполагают, что там во время укладки асфальта стояла не легковушка, а целая фура.

ИСТОЧНИК KP.RU