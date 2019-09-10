2019-09-10T17:03:01+03:00
Общество

Школьники Симферополя вместо букетов учителям купили бинты и лекарства

Ксюша Белецкая тратит на препараты более 200 тысяч рублей ежемесячно
Анастасия ЖУКОВА
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3-Б класс из школы №6. Фото: Наталья Мартынец / Facebook3-Б класс из школы №6. Фото: Наталья Мартынец / Facebook
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В Симферополе ученики 3-Б класса школы №6 присоединились к благотворительной акции #ДоброВместоЦветов и решили не дарить классному руководителю Светлане Рудаковой пышные букеты в связи с началом нового учебного года, а на сэкономленные деньги купили лекарства и бинты для крымской «девочки-бабочки» - 11-летней Ксюши Белецкой.

Ксюша страдает буллезным эпидермолизом - редким генетическим заболеванием. Из-за него у малышки чрезвычайно тонка кожа, которая постоянно воспаляется. До нее практически невозможно дотронуться, люди с этой болезнью испытывают постоянную боль при каждом движении. Ксюше ежедневно нужны бинты, мази и прочие препараты. Каждый месяц ее семья тратит на это более 200 тысяч рублей, так что подарок от 3-Б - очень важный.

- Сердечная благодарность классному руководителю и родителям за то, что воспитываете в детях чувство милосердия! Вы невероятные молодцы и пример для подражания! - написала на своей странице в Facebook Наталья Мартынец, учредитель благотворительного фонда "Добро мира - волонтеры Крыма", организовавшего акцию на полуострове. - Такая помощь не завянет!

Кстати, все желающие могут помочь Ксюше, купив футболку с ее рисунками. Хоть малышка Ксюша из-за своего диагноза находится на домашнем обучении, но перебинтованными руками она берет кисти, планшет и рисует мультяшных персонажей, ведет блог в соцсетях. Волонтеры решили выпускать футболки с рисунками от Ксюши, все вырученные средства идут малышке на лекарства и перевязочный материал.

Ксюша Белецкая. Фото: Наталья Мартынец / Facebook

Ксюша Белецкая. Фото: Наталья Мартынец / Facebook

СПРАВКА «КП»

Акция #ДоброВместоЦветов ежегодно проходит по всей России, организаторами выступают различные благотворительные фонды. Еще известна под названием «Дети вместо цветов». В Крыму пока не слишком популярна, в этом году участие приняли всего несколько классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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