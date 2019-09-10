На почве ревности: В Севастополе мужчина убил сожительницу в лесу

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-10T18:01:30+03:00

Во время следствия подозреваемый находился под стражей

Дело уже передали в суд

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В Севастополе пойдет под суд местный житель, которого обвиняют в убийстве своей сожительницы. Как выяснило следствие, трагедия произошла на почве ревности.

Это случилось в июле 2018 года. В один из летних вечеров мужчина в лесопосадке в районе остановки «Улица генерала Лебедя» на почве ревности нанес телесные повреждения женщине.

От полученных травм она умерла.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции на следующий день.

Все это время он находился под стражей.

Расследование уголовного дела завершено. Сейчас материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Крыму муж разрезал любовника жены на 15 частей и выбросил в море. Ревнивый супруг выследил место, которое облюбовала пара, и жестоко расправился с соперником.

ИСТОЧНИК KP.RU