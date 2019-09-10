2019-09-10T18:03:58+03:00
Общество

Симферопольских «стихийщиков» оштрафовали на полтора миллиона рублей

Они незаконно торговали мясом и молочной продукцией
Александра КОРШУНОВА
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Нестационарную торговлю в городе пока побороть не удается. Фото: пресс-служба администрации СимферополяНестационарную торговлю в городе пока побороть не удается. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе стихийных торговцев оштрафовали на 1,4 миллиона рублей. У нарушителей изъяли 34 килограмма молочной продукции и больше 7 килограммов мяса птицы.

Всего за неделю сотрудники городской администрации провели 40 рейдов по пресечению незаконной торговли.

- Всего составили 78 проколов об административных правонарушениях. А общая сумма поступлений в городской бюджет за прошлую неделю составила 222 тысячи рублей, - рассказала начальник департамента административно-технического контроля Елена Бурлака.

Всего с начала 2019 года сумма штрафов за административные правонарушения составила больше пяти миллионов рублей. А за стихийную торговлю 1,4 миллиона рублей.

Кстати, в крымской столице за прошлую неделю выявили еще 87 нестационарных объектов. Скорее всего, они установлены без разрешающих документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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