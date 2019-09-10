В МЧС Крыма предостерегли жителей и туристов от купания в море
Крымские спасатели настоятельно просят жителей и туристов полуострова соблюдать необходимые меры безопасности на воде. А, когда начинается шторм, лучше вообще отказаться от купания.
Вот, например, сейчас высота волн составляет около трех метров, волнение моря очень сильное – до пяти баллов.
- Кроме этого, действует штормовое предупреждение, поэтому мы призываем граждан быть благоразумными! Водная стихия при ветре и волнах ураганной силы не прощает ошибок даже опытным пловцам, - подчеркнул министр МЧС РК Сергей Шахов.
Он отметил, что часто отдыхающие просто переоценивают собственные силы и забывают о правилах безопасного поведения на воде.
За прошлые сутки зафиксировали 5 происшествий на воде и это только в Ялте. К сожалению, двое людей погибли, а после это количество увеличилось до пяти.
- На данный момент тела четверых людей из-за сильного волнения моря извлечь из воды не удалось, - сообщил Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU