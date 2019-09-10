2019-09-10T18:22:30+03:00
Общество

В МЧС Крыма предостерегли жителей и туристов от купания в море

Сейчас волны высотой три метра
Александра КОРШУНОВА
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Будьте бдительны и не переоценивайте свои силыБудьте бдительны и не переоценивайте свои силыФото: Надежда ДАЦЮК
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Крымские спасатели настоятельно просят жителей и туристов полуострова соблюдать необходимые меры безопасности на воде. А, когда начинается шторм, лучше вообще отказаться от купания.

Вот, например, сейчас высота волн составляет около трех метров, волнение моря очень сильное – до пяти баллов.

- Кроме этого, действует штормовое предупреждение, поэтому мы призываем граждан быть благоразумными! Водная стихия при ветре и волнах ураганной силы не прощает ошибок даже опытным пловцам, - подчеркнул министр МЧС РК Сергей Шахов.

Он отметил, что часто отдыхающие просто переоценивают собственные силы и забывают о правилах безопасного поведения на воде.

За прошлые сутки зафиксировали 5 происшествий на воде и это только в Ялте. К сожалению, двое людей погибли, а после это количество увеличилось до пяти.

- На данный момент тела четверых людей из-за сильного волнения моря извлечь из воды не удалось, - сообщил Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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