В Симферополе могут появиться книжные аллеи
У руководства Симферополя появилась новая идея – создать в городе книжные аллеи. Это нужно для того, чтобы привести в нормальное состояние продажу такой продукции.
Уже сейчас обсуждается вопрос о переносе книжного рынка, который расположен на площади перед Домом культуры профсоюзов.
- Речь идет не о перемещении всех этих палаток жуткого вида в другое место, а о создании нового объекта благоустройства городской территории, - отметила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.
По проекту предполагается создание книжных аллей, обустройство зоны отдыха и разворотного транспортного кольца в районе Московского кольца.
Но вот жители микрорайона выступили против такой идеи.
Поэтому, чтобы учесть мнения граждан, планируется еще раз провести опрос общественного мнения.
ИСТОЧНИК KP.RU