2019-09-11T13:58:12+03:00
Общество

В Симферополе могут появиться книжные аллеи

Там обустроят зоны отдыха и поставят скамейки
Александра КОРШУНОВА
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Изначально предпологался масштабный проект в районе Москольца. ФОто: пресс-служба ЯлтыИзначально предпологался масштабный проект в районе Москольца. ФОто: пресс-служба Ялты
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У руководства Симферополя появилась новая идея – создать в городе книжные аллеи. Это нужно для того, чтобы привести в нормальное состояние продажу такой продукции.

Уже сейчас обсуждается вопрос о переносе книжного рынка, который расположен на площади перед Домом культуры профсоюзов.

- Речь идет не о перемещении всех этих палаток жуткого вида в другое место, а о создании нового объекта благоустройства городской территории, - отметила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

По проекту предполагается создание книжных аллей, обустройство зоны отдыха и разворотного транспортного кольца в районе Московского кольца.

Но вот жители микрорайона выступили против такой идеи.

Поэтому, чтобы учесть мнения граждан, планируется еще раз провести опрос общественного мнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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