2019-09-11T15:46:42+03:00
Общество

График каникул 2019: Как будут отдыхать и учиться крымские школьники

"Комсомолка" подготовила для родителей наглядный график каникул 2019 в виде календаря
Надежда ДАЦЮК
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Школьники будут учиться 34 неделиШкольники будут учиться 34 неделиФото: Виталий ПАРУБОВ
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Учебный год только начался, но график каникул 2019 уже стоит знать родителям школьников, чтобы можно было строить свои планы на отдых.

В 2019-2020 году школьники будут учиться 34 недели. Уже скоро, с 31 октября, начнутся осенние каникулы. Они продлятся неделю – до 5 ноября, сообщили в пресс-службе министерства образования Крыма.

Затем будет практически двухнедельный зимний отдых – школьники отдохнут на новогодние праздники с 28 декабря по 8 января. Весенние каникулы продлятся с 18 по 22 марта. Кроме того, весной всех ждут дополнительные дни отдыха в связи с майскими праздниками - с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая.

Как и в прошлом году, первоклассникам полагается еще неделя отдыха с 24 февраля по 1 марта.

Когда будут отдыхать крымские школьники: календарь

Когда будут отдыхать крымские школьники: календарь

- Отличие расписания учебы и отдыха в этом году только в том, что все школьники завершат обучение одновременно – 22 мая. Ранее же учащиеся выпускных классов в это время только начинали сдавать экзамены, - сообщили в Минобре РК.

Также в пресс-службе добавили, что при необходимости школы могут корректировать разработанный министерством график каникул 2019-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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