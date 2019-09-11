2019-09-11T14:26:51+03:00
Общество

За долги перед налоговой у крымчанина забрали «Гелендваген»

У мужчины свой бизнес – он торгует машинами
Александра КОРШУНОВА
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Автомобиль ему вернут только после погашения всех задолженностейАвтомобиль ему вернут только после погашения всех задолженностейФото: Евгения ХИЛЬКО
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У предпринимателя, который занимается продажей автомобилей, из-за долгов забрали…его машину – «Гелендваген». А все потому, что он вовремя не заплатил налоги.

В общем «под удар» попали три предпринимателя. У остальных двух арестовали кассовые аппараты в парикмахерском салоне Ялты и тире в районе Поляны сказок.

Как выяснилось, такие шаги заставляют злостных неплательщиков погашать накопившиеся долги.

Например, в конце августа житель села Левадки Симферопольского района, который был должен 320 тысяч рублей, заплатил все деньги. А все потому, что приставы приехали арестовывать входные ворота в его дом.

- Опасаясь, что вход на частную территорию останется без защиты, у должника нашлись средства для погашения четверти суммы долга прямо в день визита судебных приставов. Остаток неуплаченных налогов должник обязался погасить в течение сентября, - рассказали в пресс-службе УФНС России по Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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