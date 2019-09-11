В Севастополе начал работать единый колл-центр для детских поликлиник

СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-11T14:48:34+03:00

Он работает по будням с 8 до 19 часов. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

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Единый колл-центр для четырех детских поликлиник начал работать в Севастополе. Он связывает больницы на улице Ленина, проспектах Победы и генерала Острякова и площади Ластовой.

В медучреждения можно обратиться по телефонам +7 (978) 254-78-02 (с мобильного) или 41-71-03 (со стационарного телефона). Колл-центр работает по будням с 8 до 19 часов, по субботам – с 8 до 15.

- Во время звонка есть возможность переадресации на «Детский центр медицинской реабилитации». После ответа оператор при необходимости вас свяжет с данным учреждением, - рассказали в горбольнице № 5.

КСТАТИ

По всем вопросам, которые связаны с оказанием медпомощи, можно обращаться по единому номеру: 8 (800) 5-800-800.

Операторы работают без выходных с 8 до 17 часов. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU