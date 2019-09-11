2019-09-11T18:10:07+03:00
Общество

Пропавшего под Керчью в море подростка до сих пор не нашли

Поисковые работы продолжаются
Александра КОРШУНОВА
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Работы приостановят с наступлением вечераРаботы приостановят с наступлением вечераФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму продолжается поиск пропавшего в море 15-летнего подростка. К сожалению, на данный момент работы не принесли никаких результатов.

- С наступлением темного времени суток поиск будет приостановлен. Если на тот момент еще не будет результатов, то работы возобновятся с рассветом, - уточнили «КП-Крым» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.

В ведомстве добавили, что всего в спасательных работах по всей республике участвуют от крымского главка МЧС 32 человека, 9 единиц техники. А от республиканского чрезвычайного ведомства 98 человек, 11 единиц техники и 58 волонтеров.

Кстати, следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту исчезновения 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море в Керчи. Он отправился навстречу стихии, чтобы спасти тонущего брата.

Как писала «КП-Крым», несчастный случай произошел в районе пансионата «Прибой» вечером во вторник, примерно в 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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