Стали известны окончательные результаты выборов в Заксобрание Севастополя
В Севастополе объявили финальные результаты в Законодательное собрание города второго созыва. В итоге восемь мандатов получила партия «Единая Россия».
Остальные восемь распределились между остальными политическими силами, пишет ForPost.
Голоса распределились следующим образом:
- «Единая Россия» – 38,50% (8 мандатов)
- КПРФ – 18,70 (3 мандата)
- ЛДПР – 18,55% (3 мандата)
- «Справедливая Россия» – 8,78% (1 мандат)
- «Партия пенсионеров за социальную справедливость» – 6,87% (1 мандат)
- «Коммунисты России» – 3,81% (0 мандатов)
Как сообщил председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Сергей Даниленко, от мандатов заксобрания города отказались Дмитрий Саблин и Александр Витко.
ИСТОЧНИК KP.RU