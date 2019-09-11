Стали известны окончательные результаты выборов в Заксобрание Севастополя

СЕГОДНЯ 18:42 2019-09-11T18:46:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Севастополе объявили финальные результаты в Законодательное собрание города второго созыва. В итоге восемь мандатов получила партия «Единая Россия».

Остальные восемь распределились между остальными политическими силами, пишет ForPost.

Голоса распределились следующим образом:

- «Единая Россия» – 38,50% (8 мандатов)

- КПРФ – 18,70 (3 мандата)

- ЛДПР – 18,55% (3 мандата)

- «Справедливая Россия» – 8,78% (1 мандат)

- «Партия пенсионеров за социальную справедливость» – 6,87% (1 мандат)

- «Коммунисты России» – 3,81% (0 мандатов)

Как сообщил председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Сергей Даниленко, от мандатов заксобрания города отказались Дмитрий Саблин и Александр Витко.

ИСТОЧНИК KP.RU