В Крыму многодетные семьи начали получать деньги за школьную форму

СЕГОДНЯ 20:34 2019-09-11T20:37:03+03:00

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Многодетным семьям Крыма начали возвращать деньги за покупку школьной формы. Она полагается на каждого родного или усыновленного ребенка.

Компенсация выдается не только на школьника из многодетной семьи, но и на детей в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по очной форме.

Для того, чтобы получить деньги среднедушевой доход в такой семье должен быть ниже величины, равной двум прожиточным минимумам в расчете на душу населения в республике, пишет «Крымская газета».

По состоянию на 1 сентября эта сумма составляет 21 496 рублей на каждого члена семьи.

- Выплата, которую могут получить в этом году родители, собравшие ребенка в школу, составляет 3152,7 рубля, - сообщили в Минтруда и соцзащиты.

Родители должны обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания.

ИСТОЧНИК KP.RU