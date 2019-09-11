В Крыму многодетные семьи начали получать деньги за школьную форму
Многодетным семьям Крыма начали возвращать деньги за покупку школьной формы. Она полагается на каждого родного или усыновленного ребенка.
Компенсация выдается не только на школьника из многодетной семьи, но и на детей в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по очной форме.
Для того, чтобы получить деньги среднедушевой доход в такой семье должен быть ниже величины, равной двум прожиточным минимумам в расчете на душу населения в республике, пишет «Крымская газета».
По состоянию на 1 сентября эта сумма составляет 21 496 рублей на каждого члена семьи.
- Выплата, которую могут получить в этом году родители, собравшие ребенка в школу, составляет 3152,7 рубля, - сообщили в Минтруда и соцзащиты.
Родители должны обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания.
ИСТОЧНИК KP.RU