Погода в Крыму на 12 сентября: до +29 градусов и облачно

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-12T09:07:59+03:00

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В Крыму 12 сентября будет облачно. Воздух прогреется до +29 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Будет дуть северо-восточный ветер до 20 метров в секунду.

В Симферополе четверг будет облачным, днем до +28 градусов. Осадков не ожидается, но будет дуть сильный ветер до 20 метров в секунду.

В Севастополе сегодня до +28 градусов, малооблачно, но дождя не будет. Будет дуть северо-восточный ветер до 11 метров в секунду.

На ЮБК четверг будет облачным, столбики термометров покажут до +28 градусов. Подует северо-восточный ветер до 20 метров в секунду.

В Керчи день будет пасмурным, но без дождя. Днем до +27 градусов. Ветер северо-восточный до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU