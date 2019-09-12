Студент крымского университета стал чемпионом мира по плаванию

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-12T10:42:01+03:00

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Паралимпиец Андрей Граничка, студент Севастопольского экономико-гуманитарного института КФУ имени В. И. Вернадского, получил «золото» в заплыве на дистанции 100 метров.

Спортсмен установил новый мировой рекорд, когда преодолел дистанцию за 1 минут 27 секунд.

Мама спортсмена, Юлия, рассказывает, что сын активно готовился к соревнованиям, много работал.

- Мы, все родственники и друзья, болели за него. Думаю, что это энергетически передалось и ему тоже, - делится женщина.

Кстати, студент КФУ в Лондоне уже завоевал две золотые и одну серебряную медали, а также получил квоту на участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.

Директор института Наталья Лазицкая с гордостью отзывается о своем студенте:

- Желаем ему дальнейших побед и надеемся, что он покажет отличные результаты на Паралимпийских играх в Токио!

На чемпионате мира по плаванию в Лондоне за медали борются 600 спортсменов из 60 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU