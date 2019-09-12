2019-09-12T11:10:57+03:00
Общество

В этом году Керчь не досчитается трехсот новых лифтов

За последние 2 года в городе заменили 40 подъемников
Никита ПОЛЬКО
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Всего планируется установить 25 новых подъемных машинВсего планируется установить 25 новых подъемных машинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На нескольких улицах Керчи грядет замена лифтов в многоэтажных домах. Всего планируется установить 25 новых подъемных машин.

Местный оператор уже закупил лифты и назначил подрядчика для их установки.

- Замене подлежат моторы подъема кабины, тросы поднятия кабины, системы управления подъемом, также будет восстановлена диспетчеризация кабин, - сообщил в своем Facebook глава администрации города Сергей Бороздин.

По его словам, лифты заменят в домах по ул. Ворошилова, 27, ул. Генерала Петрова, 2, ул. Марата, 15 и 16, ул. Кирова, 121, а также на Вокзальном шоссе, 37, 39, 41.

Ранее сообщалось, что в этом году истекает срок службы 336 лифтов в керченских многоэтажках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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