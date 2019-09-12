2019-09-12T14:03:42+03:00
Общество

На востоке Крыма нашли 13 авиабомб

Они лежали там со времен Великой Отечественной войны
Александра КОРШУНОВА
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Они могли сдетонировать. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКОни могли сдетонировать. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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Крымские спасатели обезвредили опасные предметы на востоке полуострова. Первым местом, куда выехали взрывотехники, стал Комсомольский парк в Керчи.

Там хранилось 10 немецких противопехотных авиабомб времен Великой Отечественной войны весом 1 килограмм. Спасатели достали их, отвезли на полигон и взорвали.

Далее сотрудники МЧС поехали в Ленинский район. Там недалеко от Багеровского ставка лежали авиационные осколочные бомбы весом 10 и 2,5 килограмма.

- Опасный груз также отвезли на полигон, где и уничтожили. Всего в операции было задействовано семь человек личного состава, две единицы техники, - рассказал начальник крымского главка МЧС Александр Еремеев.

Всего с начала года взрывотехники обезвредили больше 18 тысяч опасных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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