На востоке Крыма нашли 13 авиабомб
Крымские спасатели обезвредили опасные предметы на востоке полуострова. Первым местом, куда выехали взрывотехники, стал Комсомольский парк в Керчи.
Там хранилось 10 немецких противопехотных авиабомб времен Великой Отечественной войны весом 1 килограмм. Спасатели достали их, отвезли на полигон и взорвали.
Далее сотрудники МЧС поехали в Ленинский район. Там недалеко от Багеровского ставка лежали авиационные осколочные бомбы весом 10 и 2,5 килограмма.
- Опасный груз также отвезли на полигон, где и уничтожили. Всего в операции было задействовано семь человек личного состава, две единицы техники, - рассказал начальник крымского главка МЧС Александр Еремеев.
Всего с начала года взрывотехники обезвредили больше 18 тысяч опасных предметов.
ИСТОЧНИК KP.RU