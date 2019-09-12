2019-09-12T15:06:00+03:00
Общество

Дар небесный: Крыму удалось собрать драгоценную воду

В этом году в водохранилищах региона на 17 миллионов кубометров воды больше, чем в 2018-ом
Никита ПОЛЬКО
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Для региона важна наполняемость водохранилищ.Для региона важна наполняемость водохранилищ.Фото: Никита ПОЛЬКО
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Симферополь и Южный берег Крыма обеспечены водой в полной мере. А вот Восточная часть полуострова по-прежнему частично страдает из-за ее нехватки. Однако в целом, крымские водохранилища заполнены водой более чем на 60%.

По словам председателя Госкомводхоза республики Игоря Вайля, в этом году Крыму удалось собрать в свои водохранилища на 17 миллионов кубометров воды больше, чем годом ранее.

При этом Восточный Крым (Керчь, Феодосия, Судак и Ленинский район) по-прежнему остаются засушливыми.

Хотя водохранилища системы Северо-Крымского канала – Феодосийское, Самарлинское, Станционное, Ленинское – накопили на 4 миллиона кубов воды больше, чем в прошлом году, отмечают в пресс-службе Госкомводхоза РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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