В Алуште патрульные спасли тонущего подростка
Спасатели вовремя подоспели
В Крыму на 11 и 12 сентября объявлено штормовое предупреждениеФото: Надежда ДАЦЮК
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В Алуште спасли подростка, которого унесло в море около территории необорудованного пляжа «Куба». Это случилось вчера около 16.20, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Оказалось, что 15-летний юноша стоял на бетонных блоках, но из-за сильного шторма его накрыло волной и смыло в море.
Парня обнаружили сотрудники чрезвычайного ведомства во время патрулирования территории.
Юноша был в 20 метрах от берега, но доплыть не мог из-за сильных волн. Подростка заметили спасатели и доставили на пляж, он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
ИСТОЧНИК KP.RU