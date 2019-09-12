В Алуште патрульные спасли тонущего подростка

СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-12T16:25:16+03:00

В Крыму на 11 и 12 сентября объявлено штормовое предупреждение Фото: Надежда ДАЦЮК

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В Алуште спасли подростка, которого унесло в море около территории необорудованного пляжа «Куба». Это случилось вчера около 16.20, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Оказалось, что 15-летний юноша стоял на бетонных блоках, но из-за сильного шторма его накрыло волной и смыло в море.

Парня обнаружили сотрудники чрезвычайного ведомства во время патрулирования территории.

Юноша был в 20 метрах от берега, но доплыть не мог из-за сильных волн. Подростка заметили спасатели и доставили на пляж, он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU