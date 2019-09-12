У наркоторговца из Севастополя изъяли «синтетики» на 8,5 миллионов

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-12T16:26:40+03:00

Лабораторию мужчина организовал у себя на даче [видео]

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В Севастополе сотрудники ФСБ и МВД накрыли крупную нарколабораторию, которая производила синтетическую «дурь» прямо на частной даче.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято более 7 кг наркотического средства, производного N-метилэфедрона и более 90 литров прекурсоров для его изготовления, - рассказали в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Кроме того, оперативники нашли электроприборы для смешивания реактивов, стеклянные колбы, устройства для вытяжки газов, весы и другое оборудование, необходимое для выпуска наркотических средств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/731720" frameborder="0"></iframe> В Севастополе накрыли крупную нарколабораторию.Оперативное видео УФСБ по РК и Севастополю

Изъятые во время обыска наркотики уже отправили на экспертизу. На «черном рынке» их можно продать примерно за 8,5 миллионов рублей! А то и дороже.

Владеет нарколабораторией 39-летний житель Севастополя. Его уже задержали, следственный отдел УФСБ по РК и г. Севастополю возбудил в отношении него уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Суд отправил задержанного в СИЗО на время следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU