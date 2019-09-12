У наркоторговца из Севастополя изъяли «синтетики» на 8,5 миллионов
В Севастополе сотрудники ФСБ и МВД накрыли крупную нарколабораторию, которая производила синтетическую «дурь» прямо на частной даче.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято более 7 кг наркотического средства, производного N-метилэфедрона и более 90 литров прекурсоров для его изготовления, - рассказали в пресс-службе крымского управления ФСБ.
Кроме того, оперативники нашли электроприборы для смешивания реактивов, стеклянные колбы, устройства для вытяжки газов, весы и другое оборудование, необходимое для выпуска наркотических средств.
В Севастополе накрыли крупную нарколабораторию.Оперативное видео УФСБ по РК и Севастополю
Изъятые во время обыска наркотики уже отправили на экспертизу. На «черном рынке» их можно продать примерно за 8,5 миллионов рублей! А то и дороже.
Владеет нарколабораторией 39-летний житель Севастополя. Его уже задержали, следственный отдел УФСБ по РК и г. Севастополю возбудил в отношении него уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
Суд отправил задержанного в СИЗО на время следствия.
ИСТОЧНИК KP.RU