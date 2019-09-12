Стало известно, где на ЮБК нельзя покупать землю: В Ялте появилась карта особо охраняемых территорий
В Большой Ялте разработали карту особо охраняемых территорий.
- Теперь любой гражданин, приобретая либо получая земельный участок, сможет увидеть затрагивает он земли ООПТ или нет, можно там строить или нельзя, - отметил глава администрации города Ялты Алексей Челпанов.
В отделе информационной политики администрации Ялты отмечают, что в документе обозначены земли федерального, регионального и местного значения, признанные особо ценными как в настоящее время, так и советские годы.
Над картой трудились специалисты двух департаментов мэрии – архитектуры и градостроительства и муниципального контроля.
Карта особо охраняемых территорий Ялты размещена в открытом доступе, ее можно увидеть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU