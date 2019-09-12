2019-09-12T17:58:31+03:00
Общество

Стало известно, где на ЮБК нельзя покупать землю: В Ялте появилась карта особо охраняемых территорий

Документ выполнен максимально подробно и размещен в открытом доступе
Галина КОВАЛЕНКО
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Земля на ЮБК в большой цене.Земля на ЮБК в большой цене.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Большой Ялте разработали карту особо охраняемых территорий.

- Теперь любой гражданин, приобретая либо получая земельный участок, сможет увидеть затрагивает он земли ООПТ или нет, можно там строить или нельзя, - отметил глава администрации города Ялты Алексей Челпанов.

В отделе информационной политики администрации Ялты отмечают, что в документе обозначены земли федерального, регионального и местного значения, признанные особо ценными как в настоящее время, так и советские годы.

Над картой трудились специалисты двух департаментов мэрии – архитектуры и градостроительства и муниципального контроля.

Карта особо охраняемых территорий Ялты размещена в открытом доступе, ее можно увидеть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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