В качестве эксперимента: Севастопольские троллейбусы и автобусы будет охранять Росгвардия

СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-12T18:14:35+03:00

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В Севастополе общественный транспорт подключат к системе централизованной охраны транспортных средств Росгвардии.

Ее в качестве эксперимента по обеспечению общественной безопасности запустили в нескольких субъектах РФ. Помимо Севастополя, в нем участвуют Санкт-Петербург и Волгоград.

Как рассказали в пресс-службе крымского главка Росгвардии, в чрезвычайной ситуации водитель или кондуктор смогут нажать кнопку экстренного вызова. Сигнализация подключена к системе навигации ГЛОНАСС, и на пульт охраны автоматически поступит вызов. Специалисты быстро определят, где находится автобус или троллейбус, куда он движется. Ближайший экипаж группы задержания выдвинется немедленно.

- Подобный опыт взаимодействия по охране безопасности на транспорте у нас уже имеется: в настоящее время в Севастополе под охраной Росгвардии находится весь автопарк скорой медицинской помощи, - отметил начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии в Севастополе полковник полиции Аркадий Кучер.

В эксперименте будут участвовать примерно 100 единиц транспорта, оборудование в салонах уже настраивают.

ИСТОЧНИК KP.RU