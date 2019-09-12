В Симферополь приехал библиобус

СЕГОДНЯ 18:47 2019-09-12T18:47:17+03:00

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Жителей и гостей Симферополя познакомили с библиобусом - современной библиотекой на колесах, которая разъезжает по крымским селам.

Помимо обычных бумажных книг, в библиобусе есть интерактивная доска, музыкальная и мультимедийная аппаратура, компьютеры, принтер.

В Симферополь библиобус приехал на V литературный фестиваль «КрымБукФест - 2019», пишет Крымская газета.

- Обслуживаем мы 42 села Бахчисарайского района. Это очень много для одного библиобуса. Норма - десять сел. Выезжает библиобус четыре раза в неделю, а один день приезжаем в библиотеку Франко за литературой. В селах принимаем заказы, - объясняет принцип работы библиотеки на колесах директор Централизованной библиотечной системы Бахчисарайского района Виктория Смирнова.

Работники библиобуса не только привозят в села книги, но и проводят для жителей деревень и поселков мастер-классы, театрализованные представления, конкурсы и викторины. В каждом селе библиобус останавливается на несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU