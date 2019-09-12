2019-09-12T19:00:48+03:00
Общество

Подготовку к Всероссийской переписи населения в Крыму осложняют бродячие собаки

И отсутствие табличек с номерами домов
Анастасия ЖУКОВА
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Бродячие псы лают на регистраторовБродячие псы лают на регистраторовФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму вовсю идет подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года. Регистраторы обходят дома, чтобы актуализировать базу. В списках и на карте уже отметили 407 тысяч строений - это 96% работы.

-За 5 лет, прошедших после переписи населения 2014 года, выявлено свыше 1700 новых домов, вместе с тем исключено из базы свыше 4 тысяч домов, включая разрушенные, участки без домов, части домов, ранее внесенные в базу, как самостоятельные дома, - цитирует Крымское информационное агентство пресс-службу Крымстата.

Регистраторы жалуются на отсутствие табличек с номерами домов, плохую освещенность улиц. Отдельная проблема - стаи бродячих собак, а также домашние псы, находящиеся в свободном выгуле по воле беспечных хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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